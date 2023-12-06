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Borsa İstanbul günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,83 değer kaybederek 7.990,68 puana indi.

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Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 66,74 puan azalışla 7.990,68 puana geriledi. Toplam işlem hacmi 46,9 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,60 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,58 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,36 ile finansal kiralama faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 4,07 ile menkul kıymet, yatırım ortaklığı oldu.

Analistler, küresel piyasalarda, ABD'de alının iş gücü piyasasındaki soğuma sinyallerinin ardından ABD Merkez Bankası'nın (Fed) şahin para politikasının sonuna geldiğine ilişkin beklentilerin güçlenmeye devam ettiğini belirterek, bugün ülkede açıklanacak ADP özel sektör istihdamı verilerinin yatırımcıların odağında olduğunu dile getirdi.

Öte yandan, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s (S&P) Avrupa, Orta Doğu, Afrika (EMEA) Ülke Reytingleri Direktörü Frank Gill, son dönemde Türkiye ekonomisinin yeniden dengelendiğine ilişkin işaretlerin giderek güçlenmesi nedeniyle Türkiye'nin kredi notu görünümünün "pozitife" yükseltildiğini belirtti.

Analistler, öğleden sonra ABD'de ADP özel sektör istihdamı ve dış ticaret açığı verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.100 ve 8.160 seviyelerinin direnç, 7.900 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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