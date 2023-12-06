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Canlı yayında veda etti! Mesut Yar CHP’den aday adayı olduğunu açıkladı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Canlı yayında veda etti! Mesut Yar CHP’den aday adayı olduğunu açıkladı

 Gazeteci ve sunucu Mesut Yar, sabah haberleri sunduğu haber kanalından bu sabah itibarıyla ayrılarak Datça Belediye Başkanlığı adaylığına başvurduğunu açıkladı.

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Ünlü gazeteci Yar, ‘Mutlu ve Mesut bir Datça için Mesut Yar sloganı ile Cumhuriyet Halk Partisi'nden 31 Mart Yerel ve Mahalli seçimlerinde Muğla’nın Datça ilçesi Belediye Başkanlığı görevine talip olduğunu duyurdu.

20 yıldır Datça’da olduğunu belirten Mesut Yar ailesinin yaşadığı ilçeye mutluluk ve huzur getirmek için aday olduğunu belirterek, “1900’lerin sonlarında bir arkeolog ve gazeteci olarak belgesel yapmak için gittiğim Datça isimli ilçemize, ondan 10 sene sonra kadar Can Yücel sayesinde bir kez daha gitmiştim. Can babanın vasiyeti, Datça’da mutlu bir hayat geçirebilmekti. 20 yılını Datça’da geçirmiş bir kardeşiniz olarak, memleketin en ücra köşesini mutlu etmeye, biraz farklı sözler söylemeye, biraz mutlu ve mesut etmeye gidiyorum. Tarafım her zaman doğru ve hakikatin yanında olmak. Tek bir kırmızı çizgim var, bu ülkenin kurucu lideri ve kurucu ilkeleri. Başkumandan Mareşal Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde, yaklaşık 60 yaşına geliyorum, hayatımı bu şekilde sürdürme sözünü babaanneme vermiştim” sözleri ile hem çalıştığı kanala veda etti hem adaylığını duyurdu.

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