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Tunceli'de kar kalınlığı 20 santimi buldu, ekipler durmadan çalışıyor

Tunceli'de kar kalınlığı 20 santimi buldu, ekipler durmadan çalışıyor

Tunceli’nin Pülümür ilçesinde aralıksız devam eden yağışın ardından kar kalınlığı 20 santimetreyi buldu. Araçlar zincir takarak ilerlerken, ekipler de yolları açık tutmak için durmadan çalışıyor.

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Pülümür ilçesinde sağanak dün gece saatlerinden itibaren yerini kar yağışına bıraktı. Aralıksız devam eden yağışın ardından kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı. Hayatın olumsuz etkilendiği ilçede araç sürücüleri ilerlemekte zorlanınca lastiklerine zincir takmaya başladı. Belediye ve karayolları ekipleri de yoğun yağışın yolları kapatmasını engellemek için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

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