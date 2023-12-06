'AK Parti'nin İstanbul adayı kim olmalı' anketi! Ali Yerlikaya ilk sırada çıktı

PİAR Araştırma, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan yerel seçimler öncesi "AK Parti'nin İstanbul adayı kim olmalı" anketi yaptı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ilk sırada çıkarken, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise son sırada yer aldı. İşte Piar anketinin sonuçları...

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31 Mart seçimlerine gidilirken cevabı en çok merak edilen soruların başında AK Parti'nin İstanbul adayının kim olacağı geliyor. Piar Araştırma şirketi İstanbul'da yaptığı 'AK Parti'nin adayı kim olsun, oy verir misin vermez misin?" anketinin sonuçlarını açıkladı. 1-3 Aralık 2023 tarihleri arasında İstanbul’da oy kullanacak olan 2 bin 466 kişi ile yapılan anketten İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ilk sırada çıktı.

Piar Araştırma'nın "Ak Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim olmalı?" anketinde ismi adaylık geçen kişilerin geçmişte ve şu anda yaptıkları görevleri de hatırlatıldı. İşte Piar'ın anketinin sonuçları...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya

Oy veririm: Yüzde 45,4

Oy vermem: Yüzde 41,1

Kararsız: Yüzde 13,5

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Oy veririm: Yüzde 41,7

Oy vermem: Yüzde 40,7

Kararsız: Yüzde 17,6

Eski Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir

Oy veririm: Yüzde 40,2

Oy vermem: Yüzde 40,1

Kararsız: Yüzde 19,7

Eski Şehircilik Bakanı Murat Kurum

Oy veririm: Yüzde 37,6

Oy vermem: Yüzde 45,1

Kararsız: Yüzde 17,3

Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu

Oy veririm: Yüzde 35,5

Oy vermem: Yüzde 43,2

Kararsız: Yüzde 21,3

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

Oy veririm: Yüzde 22,7

Oy vermem: Yüzde 58,4

Kararsız: Yüzde 18,9