Fatih Portakal 'bunun altında zam yapılmayacak' deyip yeni asgari ücreti açıkladı

Gazeteci Fatih Portakal, milyonlarca çalışanın sabırsızlıkla beklediği asgari ücret zammıyla ilgili aldığı bilgiyi paylaştı. İşçi konfederasyonundan aldığı bilgiyi paylaşan Portakal, "Yüzde 38 cepte, yüzde 10 refah payı koyduğunda 16 bin 840 lira yapıyor. Bu paranın altında olacağını ben tahmin etmiyorum. Üstü olur altı olmaz." dedi.

Abone ol

2024 yılı için geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesi adına planlanan ilk toplantının 11 Aralık'ta yapılacağı daha önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından duyuruldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2024 asgari ücretine tek bir zam yapılacağını belirtti ve vatandaşları enflasyonun etkisi altında bırakmayacaklarını söyledi.

Temmuz ayındaki son zamdan bu yana geçen 5 ayda enflasyon farkı yüzde 35,24 olarak kaydedildi.

Yüzde 38 artı yüzde 10 refah payı

Sözcü Tv'de konuşan Fatih Portakal, yeni asgari ücretle ilgili şu açıklamalarda bulundu:

"15-20 gün önce 16 bin 500-16 bin 900 lira olacak mı diye rakam koyduk. Bu bilgiyi işçi konfederasyonunun içinden aldım. Şimdi reddedebilirler ama aldığım bilgiyi sizinle paylaşıyorum. 2024 enflasyonu yüzde 65. İkinci altıya denk gelen kısmı yüzde 38'lik bölüme denk geliyor. Bir kere yüzde 38'i vermek zorunda. Verecek minimum bu da 15 bin 473 liradan başlıyor. Devlet genellikle yüzde 10 refah payı ekler. Önümüzde seçim var. Yılda bir kez yapacağını düşünürsek yüzde 10'dan da fazla olabilir. Yüzde 38 cepte, yüzde 10 refah payı koyduğunda 16 bin 840 lira yapıyor. Bu paranın altında olacağını ben tahmin etmiyorum. Üstü olur altı olmaz."