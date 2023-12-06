BIST 7.990
DOLAR 28,93
EURO 31,25
ALTIN 1.882,26
HABER /  EKONOMİ

Fatih Portakal 'bunun altında zam yapılmayacak' deyip yeni asgari ücreti açıkladı

Fatih Portakal 'bunun altında zam yapılmayacak' deyip yeni asgari ücreti açıkladı

Gazeteci Fatih Portakal, milyonlarca çalışanın sabırsızlıkla beklediği asgari ücret zammıyla ilgili aldığı bilgiyi paylaştı. İşçi konfederasyonundan aldığı bilgiyi paylaşan Portakal, "Yüzde 38 cepte, yüzde 10 refah payı koyduğunda 16 bin 840 lira yapıyor. Bu paranın altında olacağını ben tahmin etmiyorum. Üstü olur altı olmaz." dedi.

Abone ol

2024 yılı için geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesi adına planlanan ilk toplantının 11 Aralık'ta yapılacağı daha önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından duyuruldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2024 asgari ücretine tek bir zam yapılacağını belirtti ve vatandaşları enflasyonun etkisi altında bırakmayacaklarını söyledi.

Temmuz ayındaki son zamdan bu yana geçen 5 ayda enflasyon farkı yüzde 35,24 olarak kaydedildi.

Yüzde 38 artı yüzde 10 refah payı

Sözcü Tv'de konuşan Fatih Portakal, yeni asgari ücretle ilgili şu açıklamalarda bulundu:

"15-20 gün önce 16 bin 500-16 bin 900 lira olacak mı diye rakam koyduk. Bu bilgiyi işçi konfederasyonunun içinden aldım. Şimdi reddedebilirler ama aldığım bilgiyi sizinle paylaşıyorum. 2024 enflasyonu yüzde 65. İkinci altıya denk gelen kısmı yüzde 38'lik bölüme denk geliyor. Bir kere yüzde 38'i vermek zorunda. Verecek minimum bu da 15 bin 473 liradan başlıyor. Devlet genellikle yüzde 10 refah payı ekler. Önümüzde seçim var. Yılda bir kez yapacağını düşünürsek yüzde 10'dan da fazla olabilir. Yüzde 38 cepte, yüzde 10 refah payı koyduğunda 16 bin 840 lira yapıyor. Bu paranın altında olacağını ben tahmin etmiyorum. Üstü olur altı olmaz." 

ÖNCEKİ HABERLER
Diyarbakır’da şiddetli sağanak etkili olmaya başladı
Diyarbakır’da şiddetli sağanak etkili olmaya başladı
Konut sitelerinde aidatların belirleneceği genel kurul dönemi başladı
Konut sitelerinde aidatların belirleneceği genel kurul dönemi başladı
Fotokapanlara bu kez art arda doğanın vahşi hayvanları yakalandı
Fotokapanlara bu kez art arda doğanın vahşi hayvanları yakalandı
Mardin'de tandır başına geçen kadınlar günde 450 adet ekmek çıkartıyor
Mardin'de tandır başına geçen kadınlar günde 450 adet ekmek çıkartıyor
MSB duyurdu: Pençe-Kilit'te PKK'lı 3 terörist etkisiz
MSB duyurdu: Pençe-Kilit'te PKK'lı 3 terörist etkisiz
Açık hapishanede hükümlüler, üreterek meslek öğreniyor
Açık hapishanede hükümlüler, üreterek meslek öğreniyor
Yeminli Türkiye karşıtı ABD'li senatör Menendez'e bir darbe daha yeni kanıt çıktı
Yeminli Türkiye karşıtı ABD'li senatör Menendez'e bir darbe daha yeni kanıt çıktı
40’ı çıkmamış bebeklerde sinsi tehlike
40’ı çıkmamış bebeklerde sinsi tehlike
Diyarbakır'da 1 tona yakın esrar ele geçirildi!
Diyarbakır'da 1 tona yakın esrar ele geçirildi!
Mehmet Şimşekle görüştü zamlı asgari ücreti açıkladı! Cem Küçük: Asgari ücret 16 bin TL olacak
Mehmet Şimşekle görüştü zamlı asgari ücreti açıkladı! Cem Küçük: Asgari ücret 16 bin TL olacak
Meral Akşener: Adına ittifak dedikleri tuzağına geçit vermeyeceğiz
Meral Akşener: Adına ittifak dedikleri tuzağına geçit vermeyeceğiz
Deprem çantalarının içerikleri 6 ayda bir revize edilmeli!
Deprem çantalarının içerikleri 6 ayda bir revize edilmeli!