MSB duyurdu: Pençe-Kilit'te PKK'lı 3 terörist etkisiz

Milli Savunma Bakanlığı tarafından Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen PKK’lı 3 teröristin TSK tarafından etkisiz hale getirildiği kaydedildi.Abone ol
Mehmetçik, teröristleri inlerinde etkisiz hâle getirmeye devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız." denildi.