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MSB duyurdu: Pençe-Kilit'te PKK'lı 3 terörist etkisiz

MSB duyurdu: Pençe-Kilit'te PKK'lı 3 terörist etkisiz

Milli Savunma Bakanlığı tarafından Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen PKK’lı 3 teröristin TSK tarafından etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

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Mehmetçik, teröristleri inlerinde etkisiz hâle getirmeye devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız." denildi.

MSB
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