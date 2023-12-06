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İran ve Rusya anlaştı! Yaptırımlara karşı işbirliği

İran ve Rusya anlaştı! Yaptırımlara karşı işbirliği

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Rusya ile Batılı ülkelerin ekonomik yaptırımlarına karşı işbirliği anlaşması imzaladıklarını bildirdi.

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İran devlet televizyonuna göre Abdullahiyan, Hazar Denizi'ne kıyısı bulunan ülkelerin dışişleri bakanları toplantısı için gittiği Moskova'da basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Dünyada 26 ülkenin ABD veya bazı Batılı ülkelerin tek taraflı ekonomik yaptırımlarına maruz kaldığını ifade eden Abdullahiyan, "İran, 3 yıl önce, ABD veya bazı Batılı ülkelerin yaptırımlarına maruz kalan ülkelerle bir blok veya birlik kurmak için öneride bulunmuştu. Rusya'yla bu konuda anlaşma imzaladık." dedi.

İranlı Bakan, söz konusu birliğin kurulmasıyla, yaptırımların etkisiz hale getirilmesi ve yaptırıma uğrayan ülkelerin refah ve kalkınma düzeylerinin arttırılmasının amaçlandığını kaydetti.

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