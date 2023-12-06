İsrail Gazze Şeridi'ndeki tek devlet hastanesini yıktı

İsrail Gazze'de şiddetli saldırılara devam ediyor. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki tek devlet hastanesini hizmet dışı bıraktığı açıklandı.

Abone ol

İsrail'in sivilleri de içeren şiddetli saldırıları devam ederken Gazze'de bulunan devlet hastanesi ağır hasar almıştı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyindeki bölgedeki tek devlet hastanesi olan Kemal Advan Hastanesi'ni hizmet dışı bıraktığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Gazze Şeridi'nin kuzeyine giren İsrail işgal ordusu, zorla, tanklarla ve terör estirerek Kamal Advan Hastanesini hizmet dışı bıraktı" ifadesi kullanılırken, "İsrail'in Gazze Şeridi'nde Filistin halkına yönelik soykırımını sürdürdüğü" belirtilen açıklamada, "Gazze Şeridi'nin kuzeyinde 400 binden fazla kişi tamamen sağlık hizmetlerinden mahrum kaldı" denildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Münir Abdullah el-Berş, İsrail güçlerinin dün Kemal Advan Hastanesi'ni tanklar ve keskin nişancılarla kuşattığını ve hareket eden her şeyi hedef aldığını duyurmuştu.

Hastanede 7 binden fazla sığınmacının bulunduğunu aktaran Berş, hastanenin çevresindeki saldırılarda çok sayıda ölü ve yaralı olduğunu belirtmişti.