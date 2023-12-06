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Ordu’da camide hırsızlık, sadaka kutusundaki paralar çalındı

Ordu’da camide hırsızlık, sadaka kutusundaki paralar çalındı

Ordu’nun Ünye ilçesinde bir caminin sadaka kutusundaki paralar çalındı. Hırsızın, tanınıp yakalanmamak için güvenlik kamerasının kayıt cihazını da çaldığı tespit edildi.

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Olay, Yüceler Mahallesi'nde bulunan Hendeksu Camii'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah namazı için gelen ve cami girişinde bulunan sadaka kutusundaki paraların çalındığını gören cami imamı, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler cami içerisinde inceleme yaptı.

Olay yeri ekiplerinin yaptığı ilk incelemede hırsızların önce cami girişinde bulunan elektronik şifreli çelik kasayı kırarak içerisinde bulunan paraları aldığını, ardından güvenlik kameralarına ait kayıt cihazını çaldıklarını tespit etti. Olay yeri inceleme ekipleri parmak izi çalışması yapması sonrası hırsız ya da hırsızların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Sadaka kutusu üzerindeki yazı dikkat çekti

Paraların çalındığı sadaka kutusu üzerinde bulunan 'sadaka kazayı belayı önler' yazısı ise dikkat çekti. Camiye gelen cemaat, hırsızların yazıyı dikkate almayarak cami içerisinde bu olayı yapmalarına tepki gösterdi.

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