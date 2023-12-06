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Arin Gölü'nde flamingolar göç etti, yerlerini kuğular aldı

Arin Gölü'nde flamingolar göç etti, yerlerini kuğular aldı

Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde bulunan ve ‘kuş cenneti’ olarak bilinen Arin Gölü’nün renkli misafirleri olan flamingoların göç etmesiyle yerini ötücü kuğular aldı.

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200 kuş türüne ev sahipliği yapan Arin Gölü’nde göç zaman başladı. Yaz aylarında İran’dan Arin Gölü’ne göç eden flamingolar, havaların soğumasıyla daha sıcak yerlere göç ederken, kaz ve ötücü kuğular ise kuş cennetinde yaşamaya devam ediyor.

Burhan Yağşi isimli vatandaş, Arin Gölü’nün kurumasını istemediklerini belirterek, “Çünkü burası hep kuşların cıvıl cıvıl sesiyle bizleri büyülüyor. Flamingolar gittiler, şimdi ise ötücü kuğular ve kazların seslerini duyuyoruz. Gerçekten muhteşem bir manzara, hep bu güzel görüntülerin olmasını istiyoruz” dedi.

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