BIST 8.057
DOLAR 28,93
EURO 31,20
ALTIN 1.884,43
HABER /  GÜNCEL

Elazığ'da şiddetli yağış etkili oldu, sürücüler zor anlar yaşadı

Elazığ'da şiddetli yağış etkili oldu, sürücüler zor anlar yaşadı

Elazığ'da sağanak yağış etkili olurken, Meteoroloji vatandaşları sel, su baskını ve ulaşımda oluşabilecek aksamalara karşı uyardı.

Abone ol

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünün uyarısının ardından Elazığ'da sağanak yağış etkili oldu. Gece saatlerinde başlayan ve aralıklarla seyreden yağış, şiddetini sabah saatlerinde artırdı. Yoğun yağış nedeniyle bazı noktalarda su birikintileri oluşurken, sürücüler yollarda temkinli seyretmeye çalıştı. Şemsiyesi olan vatandaşlar ıslanmaktan kurtulurken, hazırlıksız olan bazı vatandaşlar ise ıslanmaktan kurtulamadı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Bölgemiz genelinde havanın parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı ve yağmurlu olarak geçmesi; yağışların Elazığ, Bingöl ve Tunceli çevrelerinde kuvvetli (21-50) ve yer yer çok kuvvetli (51-75 kilogram/metrekare) olacağı, bölge genelinin yüksek ve dağlık kesimlerinde yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması tahmin edilmektedir. Elazığ, Bingöl ve Tunceli Çevrelerinde beklenen kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare) ve yer yer çok kuvvetli (51-75 kilogram/metrekare) sağanak ve yağmur (yüksek kesimler de karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar) olması tahmin edildiğinden kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, dağlık ve yüksek kesimlerde buzlanma ve don olayı, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Hatay'da down sendromlu İsmail, bir günlüğüne asker oldu
Hatay'da down sendromlu İsmail, bir günlüğüne asker oldu
Dalından kilosu 30 kuruşa, kabuğu 17 liraya satılıyor
Dalından kilosu 30 kuruşa, kabuğu 17 liraya satılıyor
Motorine bu gece indirim geliyor! 6 Aralık 2023 güncel ve indirimli akaryakıt fiyatları...
Motorine bu gece indirim geliyor! 6 Aralık 2023 güncel ve indirimli akaryakıt fiyatları...
Film gibi operasyon! Kuyumcuyu soyup kaçtı, 24 saat geçmeden yakalandı!
Film gibi operasyon! Kuyumcuyu soyup kaçtı, 24 saat geçmeden yakalandı!
ABD'den yeni İsrail kararı! O kişilere vize yasağı getirilecek
ABD'den yeni İsrail kararı! O kişilere vize yasağı getirilecek
Günde 1 fincan kahve, depresyon riskini azaltabilir!
Günde 1 fincan kahve, depresyon riskini azaltabilir!
MKE Ankaragücü, Türkiye Kupası'nda İskenderunspor'u konuk edecek!
MKE Ankaragücü, Türkiye Kupası'nda İskenderunspor'u konuk edecek!
Gazze'den tahliye edilen 68 kişi İstanbul'da
Gazze'den tahliye edilen 68 kişi İstanbul'da
Göç yoluna koyulan yaban keçileri belgesel tadında görüntü oluşturdu
Göç yoluna koyulan yaban keçileri belgesel tadında görüntü oluşturdu
Edirne'deki son yağmurlar beklenen etkiyi göstermedi!
Edirne'deki son yağmurlar beklenen etkiyi göstermedi!
10 milyon liralık nakliye dolandırıcılığı: 4 tutuklama
10 milyon liralık nakliye dolandırıcılığı: 4 tutuklama
Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur'da ilk gün tamamlandı: İşte tur atlayan takımlar
Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur'da ilk gün tamamlandı: İşte tur atlayan takımlar