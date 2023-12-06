Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur'da ilk gün tamamlandı: İşte tur atlayan takımlar

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turunun ilk gününde ev sahibi takımlar tur atladı.

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Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu heyecanı bugün oynanan 6 karşılaşma ile başladı. 5 Süper Lig ekibinin de mücadele ettiği bu turda, ev sahibi takımlar 5. tura yükselme başarısı gösterdi.

Tek maç eleme usulüne göre oynanan bu turda yarın 16 karşılaşma oynanacak.

Kupada dün oynanan maçlar ve sonuçlar şöyle:

Ankara Keçiörengücü - Muş 1984 Muşspor: 2-1

Fatih Karagümrük - Belediye Derincespor: 3-1

Pendikspor - Isparta 32 Spor: 5-3

Antalyaspor - Kepez Spor: 6-1

Samsunspor - Tokat Belediye Plevnespor: 3-0

Alanyaspor - Kocaelispor: 1-0