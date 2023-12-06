Asgari ücret zammı için kritik gün! Kabine toplanıyor işte masadaki zamlı asgari ücret formülleri

Milyonlarca asgari ücretli 2024 yılı için asgari ücretin kaç lira olacağını merak ederken, Kabine bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında ana gündemi asgari ücret zammı ile toplanıyor. Kabine'nin gündeminde Gazze'deki İsrail soykırımı ve ekonomik gelişmeler de var.

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Kabine toplantısı, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek. Toplantının ana gündem maddeleri, iç ve dış politikadaki gelişmeler, Gazze'deki son durum, enflasyon ve ekonomi olacak. Kabine toplantısında, milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücrete geniş yer ayrılacak.

Çalışma Bakanı Işıkhan bilgi verecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücret tespit komisyonunun 11 Aralık'ta yapılacak ilk toplantısı öncesi süreçle ilgili Kabine üyelerini bilgilendirecek. Kabine'nin bir diğer ekonomi maddesi enflasyonla mücadele olacak. Enflasyon ve hayat pahalılığına karşı atılacak adımlar ele alınacak.

Gazze'deki son durum görüşülecek

Toplantıda İsrail'in Gazze'de devam eden katliamları ve kalıcı ateşkes zemini yaratmak için yapılması gerekenler görüşülecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gazze'deki insanlık dramının sona ermesi için yaptığı diplomatik girişimler ve Türkiye'nin insanı yardımları masaya yatırılacak.

Cumhurbaşkanı 3 ülkeyi ziyaret edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, diplomasi trafiğinin yoğun olduğu bir haftayı geride bıraktı. Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar ziyaretinin ardından Yunanistan'a gidecek. Toplantıda, Ankara-Atina hattındaki son durumun değerlendirmesi de yapılacak.

Asgari ücrete tek zam yapılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Işıkhan yaptığı açıklamalarda, asgari ücrete bu yıl tek zam olacağını söylemişti. Erdoğan, "Asgari ücret artışı zaten biliyorsunuz yıl içinde bir kezdir. Bir kez verilecek zamla bu iş biter" demişti. Türk İş Başkanı Ergün Atalay da asgari ücret pazarlığında alt sınırın 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı olan 14 bin 25 lira olduğunu söylemişti.

Zam beklentisi yüzde 40-50 arası

Kamuoyunda asgari ücret zammı için yüzde 40-50 arasında bir beklenti oluşmuş durumda. Eğer zam yüzde 40 olursa asgari ücret 15 bin 963 lira, yüzde 45 olursa 16 bin 533 lira, yüzde 50 olursa 17 bin 103 lira olacak.