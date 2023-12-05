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İsrail katliama devam ediyor! Gazze'de can kaybı 16 bini aştı

İsrail katliama devam ediyor! Gazze'de can kaybı 16 bini aştı

7 Ekim'den bu yana tüm şiddetiyle devam eden savaşta, bilanço giderek ağırlaşıyor. Gazze'de öldürülenlerin sayısı 16 bin 248 oldu.

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İsrail, insani aranın sona ermesinin ardından Gazze'yi bombalamaya devam ediyor. Binlerce masum insanı öldüren İsrail, ateşkes sonrası saldırılarını iki katına çıkardı.

Her 10 dakikada bir Gazze'ye bomba yağdıran İsrail'in saldırıları sonrası ise yeni bilanço açıklandı.

Gazze'de Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bölgedeki can kaybının giderek arttığı ve 16 bin 248'e çıktığı belirtildi.

Hayatını kaybedenlerin 7 binden fazlası çocuk

Açıklamada, hayatını kaybedenlerin 7 bin 112'sinin çocuk, yaklaşık 4 bin 885'inin kadın olduğu ifade edildi.

En az 81 gazeteci öldü

En az 81 gazeteci ve medya çalışanının saldırılarda öldüğü aktarılan açıklamada, aralarında doktorlar ve ilk yardım ekiplerinin de bulunduğu en az 286 sağlık personelinin hayatını kaybettiği belirtildi.

1,5 milyon Filistinli yerinden edildi

En az 1,5 milyon Filistinlinin zorla yerinden edildiği ifade edilen açıklamada, yetersiz yardım akışının başta kadın ve çocuklar olmak üzere sivilleri derinden etkilediğine dikkat çekilerek, yardım dağıtımlarının durdurulması veya yavaşlatılmasının Gazze'deki 2,4 milyon kişinin “ölüm cezasına” çarptırılması anlamına geldiği belirtildi.

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