Siirt'te zincirleme trafik kazası: 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

Siirt'in Kurtalan ilçesinde 2 aracın karıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.Abone ol
Siirt-Batman kara yolunun Şenköy mevkiinde İslam İverendi'nin kullandığı 3 tır, Müslüm Öztoprak idaresindeki hafif ticari araç ve Mezher Yıldırım'ın yönetimindeki otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Kazada, sürücü İverendi öldü, sürücüler Öztoprak ve Yıldırım ile hafif ticari araçtaki Faruk Öztoprak yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar Müslüm ve Faruk Öztoprak ambulanslarla Kurtalan Devlet Hastanesine kaldırıldı, Yıldırım ise olay yerinde ayakta tedavi edildi.
Yaralılardan Müslüm Öztoprak, hastanede müdahaleye karşın yaşamını yitirdi.