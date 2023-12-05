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Yarın kabine toplanıyor! Peki masada hangi konular var?

Yarın kabine toplanıyor! Peki masada hangi konular var?

Yarın Beştepe'de kabine toplanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak toplantının ana gündem başlıkları, ekonomideki gelişmeler ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları olacak.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yarın kabine toplantısı yapılacak.

Toplantıda, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve kalıcı ateşkes zemini yaratmak için atılması gereken adımlar ele alınacak.

Enflasyonla mücadele ve milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret konusunun da kabinede ele alınması bekleniyor.

Asgari ücret tespit komisyonunun ilk toplantısı öncesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan süreçle ilgili kabine üyelerine bilgi verecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine sonrası kameraların karşısına geçmesi bekleniyor.

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