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Kazakistan'da Toygar Işıklı rüzgarı

Kazakistan'da Toygar Işıklı rüzgarı

Dizi müziklerinin efsane ismi Toygar Işıklı, Kazakistan'da dünyaca ünlü "Ne Prosto" Orkestrası ile birlikte verdiği konserlerle hayran bıraktı.

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Ezel, Aşk-ı Memnu, Kara Para Aşk, Çukur, Kara Sevda, İçerde, Yargı ve daha birçok efsane diziye yaptığı fenomen müzikleri hafızalarımıza kazıyan ünlü besteci Toygar Işıklı, bu kez de dünya sahnesine adını altın harflerle yazdırdı.

5 bin kişilik seyirci karşısına çıktı 

Ünlü sanatçı, dizi ve film müziklerinden oluşan eserlerini Kazakistan’da 100 kişiden oluşan dünyaca ünlü Ne Prosto Orkestrası ile beraber sahnede canlı olarak icra etti. Astana ve Almatı’da verdiği konserlerle salonları hınca hınç dolduran Toygar Işıklı’nın büyük müzik ziyafetine 5 bin kişilik seyircisi eşlik etti. Coşkunun tavan yaptığı konser görüntüleri, dünya çapında kısa sürede gündem oldu. Bunun bir başlangıç olduğunu belirten Toygar Işıklı Azerbaycan, Özbekistan, Almanya ve Hollanda turneleriyle konserlerine devam edecek.

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