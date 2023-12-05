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Belediye Başkanı'nın iddiası! Öğrencilere dağıtılan gıda malzemelerini okul müdürleri 'zehirli' diye topluyor

Belediye Başkanı'nın iddiası! Öğrencilere dağıtılan gıda malzemelerini okul müdürleri 'zehirli' diye topluyor

İSTANBUL Maltepe'de CHP'li Belediye Başkanı Ali Kılıç, ilkokul öğrencilerine dağıttıkları gıda paketlerinin bazı okul müdürlerince "bunlar zehirli" denilerek ellerinden alındığını iddia etti.

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Ali Kılıç, sosyal medya platformundan yayınladığı video ile Maltepe'deki 7 okulda ilkokul öğrencilerine gıda desteği sağlanması konusunda pilot çalışma başlattıklarını söyledi. Kılıç, "Ne yazık ki bazı okul müdürlerinin bunlar zehirli diyerek beslenme paketlerini çocuklarımızın elinden aldığı haberleri gelmeye başladı" dedi. 

Kılıç, şunları kaydetti: 

"Ağırlaşan ekonomik kriz, İstanbul'da yoksulluğu daha da derinleştiriyor. Milyonlarca çocuk, kronik yetersiz beslenmeyle karşı karşıya. Yerel yönetimler olarak bu vahim durumu hiçbir şey yapmadan izleyemeyiz. Maltepe Belediyesi olarak 7 ilkokulda pilot çalışma başlattık, bin öğrenciye gıda desteği sunmaya başladık.

Sabahları okulların önünde öğrencilere teslim ettiğimiz gıda paketleri, gıda mühendislerince özenle hazırlanıyor.

Ne yazık ki bazı okul müdürlerinin bunlar zehirli diyerek beslenme paketlerini çocuklarımızın elinden aldığı haberleri gelmeye başladı.

"Büyük bir kötülük"

Bu engellemeler çocuklarımıza yapılan büyük bir kötülüktür. Bu yapılan çocuklarımıza reva mıdır? Bırakın biz vazifemizi yapalım. Hatta çocuklarımızın aç kalmaması için dayanışma içinde olalım." 

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