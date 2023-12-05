MÜSİAD'dan asgari ücret için geçmiş 6 aylık enflasyon önerisi

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı, asgari ücret artış oranının geçmiş 6 aylık enflasyon oranına, yine son 6 ayın ekonomik büyüme oranı eklenerek belirlenmesi önerisinde bulundu. Asmalı "Böylece çalışanlarımızın; bir yandan emeklerinin enflasyonun altında ezilmesinin önüne geçilecek diğer yandan milli gelir artışından pay almaları sağlanmış olacaktır" dedi.

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Türkiye'de tüm dikkatler 11 Aralık'ta başlayacak asgari ücret maratonuna çevrilirken taraflardan da artış oranına ilişkin öneriler gelmeye devam ediyor.

Son önerilerden biri Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından geldi.

Anadolu Ajansı'na konuşan MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı, 2024'te geçerli olacak asgari ücrete ilişkin olarak değerlendirmelerde bulundu.

Yeni yılda geçerli olacak asgari ücretin, çalışanları fiyat artışlarının altında ezdirmeyecek bir oranda belirlenmesi gerektiğini vurgulayan Asmalı, "Bilhassa enflasyonist süreçlerde asgari ücretin belirlenmesine yönelik belirsizlikler artmakta, beklentiler farklılaşmaktadır. Söz konusu belirsizliklerin azaltılması ve spekülasyonların önüne geçilmesi için, asgari ücretin tespitinde kalıcı bir formülün bulunması elzemdir" ifadelerini kullandı.

Asmalı, asgari ücret artış oranı belirlenirken enflasyon oranının yanı sıra GSYH büyüme oranının da dikkate alınması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Önerdiğimiz formülümüzde asgari ücret artış oranı; geçmiş 6 aylık enflasyon oranına, yine son 6 ayın ekonomik büyüme oranı eklenerek belirlenmektedir. Böylece çalışanlarımızın; bir yandan emeklerinin enflasyonun altında ezilmesinin önüne geçilecek diğer yandan milli gelir artışından pay almaları sağlanmış olacaktır. Bu formül, asgari ücretin belirlenmesindeki belirsizlikleri azaltarak reel sektörün daha sağlıklı fiyatlandırma yapmasına olanak tanırken, çalışanların satın alma gücünü koruyarak gelir dağılımında oluşabilecek bir kötüleşmenin önüne geçecektir."

MÜSİAD'ın önerdiği asgari ücret formülü üzerinden bir hesaplama yapıldığında Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre son 5 ayda enflasyon yüzde 33,7 olarak kaydedildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Orta Vadeli Program (OVP) tahminine göre 2023 yıl sonunda enflasyonun yüzde 65 olması bekleniyor. Enflasyonun beklentilere paralel gerçekleşmesi durumunda son 6 ayın enflasyonu yüzde 37,8 olarak kaydedilecek.

OVP'deki 2023 büyüme beklentisi de yüzde 4,4 düzeyinde.

MÜSİAD'ın bu önerisi dikkate alındığında asgari ücret artışının yüzde 40 civarında gerçekleşmesi bekleniyor. Asgari ücrete yüzde 40 artış yapılması durumunda 2024 için asgari ücret 16 bin TL seviyesine yükselmiş olacak.

İşçi tarafını temsil eden Türk-İş'in taban teklifinin 14 bin 25 TL olacağını belirtmişti.