İYİ Parti'de 3 meclis üyesi istifa etti! Ortak açıklama yaptılar: Halka hizmet etme şansı kalmadı

CHP’nin yerel seçimler için işbirliği teklifine “hayır” yanıtı veren İYİ Parti’de istifalar başladı. Körfez Belediye Meclisi’nin 3 İYİ Partili üyesi, partilerinin bırakın iktidar hedeflemeyi nitelikli bir muhalefet üretemez hale geldiğini belirterek istifa ettiklerini duyurdu.

Abone ol

İYİ Parti, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP’nin işbirliği teklifine “hayır” yanıtı verdi. Genel İdare Kurulu’nun (GİK) oy çokluğuyla 2024 yerel seçimlerine “hür ve müstakil” şekilde girme kararı aldığını duyurdu. Bu karar sonrası İYİ Parti’den istifalar da başladı.

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde de 3 iyi partili meclis üyesi zehir zemberek bir açıklama yaparak partilerinden istifa ettiklerini duyurdu.

İstifa eden Körfez Belediyesi’nin İYİ Partili meclis üyeleri Fevzi Canbaz, Av. Ender Oğuz ve Arif Ersoy, partilerinin nitelikli bir muhalefet ürütemez hale geldiğini belirterek şu açıklamayı yaptı:

"Liyakat değil sadakat üzerine"

"Vatanımıza hizmet bilinciyle İYİ Parti'nin kuruluş aşamasında Sayın Genel Başkanla birlikte sayısız il ve ilçe gezerek hiçbir görev, makam ayırt etmeksizin çalışmalarımızı büyük bir özveri ile sürdürdük. Ancak gelinen noktada İYİ Parti'nin bırakın iktidar hedeflemeyi nitelikli bir muhalefet üretemez hale geldiği açıkça görülmektedir. Kaldı ki partinin kadroları maalesef liyakat üzerine değil, sadakat üzere kurulmuştur.

"Güven ve inanç kalmamış"

Geçtiğimiz genel seçimlerde çok net olarak gördüğümüz gibi ve yine gerçekleşecek olan yerel seçimlerde de görüldüğü üzere aday belirleme sürecinin teşkilatların ve tabanın tüm söylemlerine kulak tıkayan, demokrasiden uzak kapalı kapılar ardında dönen kulisler ve pazarlıklar neticesinde olduğu aşikardır. Çok açık olarak görülmektedir ki partinin tabanında da güven ve inanç kalmamıştır.

"Halka hizmet etme şansı kalmadı"

Parti yönetimi tarafından düne kadar eleştirilen ne varsa şu an kendileri tarafından yapılır hale gelmiştir. Bununla birlikte hiçbir ikbal ve menfaat düşünmeksizin İYİ Parti'ye gönül ve emek vermiş partinin evlatlarını yok sayan, ötekileştiren, kesinlikle eleştiri dahi kabul etmeyen ve kendisi gibi düşünmeyeni dışlayan bir yapıya bürünmüştür. Son evrede kesinlikle halka hizmet etme şansı kalmadığı ve amacı da gütmediğini açıkça gördüğümüz ve de anlamış olduğumuz İYİ Parti'den istifa etme zarureti tarafımızca hasıl olmuştur.

"Cesaret ve azimle devam edeceğiz"

Fakat kesinlikle unutulmamalıdır ki; Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de söylediği gibi ‘Hiçbir zaman ümitsiz olmayacağız, çalışacağız, memleketi kurtaracağız.’. Bu özveri ile kadim Türk Milletine hizmetimizi her daim ilk gün ki gibi büyük bir cesaret ve azimle devam ettireceğiz. Son olarak İYİ Parti’de bulunduğumuz sürede tanıştığımız ve yolumunuz kesiştiği tüm dostlarımıza ve emektarlarımıza emekleri için teşekkür eder, saygılarımızı sunarız.