BIST 8.072
DOLAR 28,93
EURO 31,34
ALTIN 1.885,11
HABER /  GÜNCEL

Bursa'da kar maskeli, silahlı kuyumcu soygunu gerçekleşti

Bursa'da kar maskeli, silahlı kuyumcu soygunu gerçekleşti

Bursa’da kar maskeli, silahlı soyguncu girdiği kuyumcudan 9 adet Adana burması bileziği çalıp motosiklet ile kaçtı.

Abone ol

Olay, merkez Yıldırım ilçesine bağlı Kazım Karabekir Mahallesi’nde meydana geldi. 2. Vatan Caddesi üzerinde bulunan kuyumcunun önünde motosikleti ile duran şüpheli bir şahıs, yüzünde kar maskesi ve elinde silahla gündüz vakti içeriye daldı. Kuyumcuda daha önceden gözüne kestirdiği Adana burması bileziklerin olduğu tarafa yönelen şahıs, 9 adet bileziği alarak tekrar motosikletine binip, hızla olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekiplerince soyguncunun yakalanması için çalışma başlatıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Emrullah Erdinç 'Dilan Polat dosyasıyla birebir aynı' diyerek açıkladı: Gözaltına alındığını göreceğiz
Emrullah Erdinç 'Dilan Polat dosyasıyla birebir aynı' diyerek açıkladı: Gözaltına alındığını göreceğiz
Uraloğlu, tarih verdi: Her iki araçtan biri elektrikli olacak
Uraloğlu, tarih verdi: Her iki araçtan biri elektrikli olacak
Fenomen Nevra Bilem'in eşi Murat Bilem'in şirketleri için 3 yılda ödediği vergi ortaya çıktı
Fenomen Nevra Bilem'in eşi Murat Bilem'in şirketleri için 3 yılda ödediği vergi ortaya çıktı
Fred'in röportajını basan Dzeko'dan 'sakatlık yok' uyarısı
Fred'in röportajını basan Dzeko'dan 'sakatlık yok' uyarısı
İzmirli güreşçi, Bakü’den altın madalya ile döndü
İzmirli güreşçi, Bakü’den altın madalya ile döndü
Karaman’da site bahçesindeki cip gece yarısı av tüfeğiyle kurşunlandı
Karaman’da site bahçesindeki cip gece yarısı av tüfeğiyle kurşunlandı
Zonguldak'ta maden ocağında duygu dolu anlar yaşandı
Zonguldak'ta maden ocağında duygu dolu anlar yaşandı
Antalya'da ormanlık alanda önce drona sonra jandarmaya yakalandı
Antalya'da ormanlık alanda önce drona sonra jandarmaya yakalandı
Edirne'de park halindeki kamyon alev alev yandı, yangın söndürüldü
Edirne'de park halindeki kamyon alev alev yandı, yangın söndürüldü
MEB ortak sınav konularını açıkladı
MEB ortak sınav konularını açıkladı
Hakkari ilk defa vakumlu temizlik makinesine kavuştu, Hakkari Paris'e dönecek
Hakkari ilk defa vakumlu temizlik makinesine kavuştu, Hakkari Paris'e dönecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in işlediği suçlar yanına kalmamalı! Gazze'de garantörlüğe hazırız...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in işlediği suçlar yanına kalmamalı! Gazze'de garantörlüğe hazırız...