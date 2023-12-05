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Emrullah Erdinç 'Dilan Polat dosyasıyla birebir aynı' diyerek açıkladı: Gözaltına alındığını göreceğiz

Emrullah Erdinç 'Dilan Polat dosyasıyla birebir aynı' diyerek açıkladı: Gözaltına alındığını göreceğiz

Tayyar Öz ile eşi Özlem Öz hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma açıldı. Gazeteci Emrullah Erdinç fenomen çifte dair "Özlem-Tayyar Öz çiftinin de gözaltına alındığını göreceğiz" dedi. 

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Tayyar Öz ile eşi Özlem Öz hakkında başlatılan soruşturma kapsamında 3 şirket için kayyum ataması kararı verildi. Fenomen çifte dair Emrullah Erdinç, 2.Sayfa programında değerlendirmelerde bulundu.

Erdinç, 'Tayyargil' olarak anılan çiftin dosyasının 'Dilan Polat dosyasıyla birebir aynı' olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

"Önümüzdeki günlerde Özlem-Tayyar Öz çiftinin de gözaltına alındığını göreceğiz. Tabii Özlem Öz'ün sanırım hamile olduğu için emniyette ifadesi alınacak mıdır onu da savcılık karar verecektir. O dönem geldiğinde neden gözaltına alınmadı diye sorabilirsiniz. 5-6 aylık hamile olduğu için savcılık inisiyatifine kalmıştır"

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