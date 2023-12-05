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Özlem ve Tayyar Öz çiftinin 3 şirketine kayyum atandı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Özlem ve Tayyar Öz çiftinin 3 şirketine kayyum atandı

Haklarında soruşturma başlatılan Özlem-Tayyar Öz çiftinin 3 şirketine kayyum atandı.

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24 Kasım 2023 tarihinde Tayyar Taylan Öz ve Özlem Öz hakkında "resmi belgede sahtecilik", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek" ve "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçlarından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.

Yurt dışına çıkış yasağı

Özlem Öz’ün annesi Hayriye Altınok, Tayyar Taylan Öz ve Özlem Altınok Öz hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirilmişti. Hakimlik, Tayyar ve Özlem Öz çiftinin taşınır ve taşınmaz tüm mal varlıklarına el konulmasına hükmetti. Özlem ve Tayyar Öz çiftinin 3 şirketine kayyum atandı.

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