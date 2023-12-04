Servet Çetin'den hakem yorum: Ağzımdan kötü şeyler çıkabilir

Sivasspor Teknik Direktörü Servet Çetin, 4-1'lik Fenerbahçe mağlubiyetini değerlendirdi.

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Sivasspor, Süper Lig'in 14. haftasında konuk olduğu Fenerbahçe'ye 4-1'lik skorla mağlup oldu.

Sivasspor Teknik Direktörü Servet Çetin, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

"Çok basit goller yedik"

Yayıncı kuruluşa konuşan Çetin, "Büyük takım farkı bu oluyor. Yakaladıkları zaman değerlendiriyorlar. İkinci yarı iyi başladık, önde bastık. Golü de bulduk. Çok basit goller yedik gerçekten. Yoksa gayet iyi oynadık. Geriye hiç yaslanmadık. Yazık oldu. İyi futbol oynamasak, üzülmeyeceğiz. Ama yapacak bir şey yok. Fenerbahçe hak etti" ifadelerini kullandı.

"Ağzımdan kötü şeyler çıkabilir"

42 yaşındaki teknik adam basın toplantısında ise şunları söyledi:

Maç öncesi, 'Önde karşılayacağız, zaman zaman baskı yapacağız' demiştim. Fenerbahçe içeride oynamasına rağmen geriden oynamasına izin vermedik. Uzun topa zorladık. Kaliteli ayaklar ortaya çıkınca golleri buldular. 4-1'lik bir oyun yoktu. Üzgünüz. Bugün hiç birinci bölgeye yaslanmadık. Bu bizim adımıza sevindirici bir olay ama basit hatalarla gol yedik, bu da bizim için handikap. Hakemler ufak ufak da olsa maalesef dokunuyorlar, net bir şekilde pozisyonlara bakmadım. 0-0 iken penaltı pozisyonu var. Yapacak bir şey yok. Kızgınım, ağzımdan kötü şeyler çıkabilir. Kaybettik, bahane olarak görecek insanlar, o yüzden bakıp değerlendireceğiz.