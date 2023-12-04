Doktorlar, bulaşıcı hastalıkların Gazze'nin güneyinde hızla yayıldığını bildirdi

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nin güneyinde görev yapan doktorlar, İsrail'in Gazze'deki kara işgalini genişletmeye devam etmesi nedeniyle yerinden edilen sivillerin yol açtığı aşırı kalabalık sonucu, bölgede bulaşıcı hastalıkların hızla yayıldığını açıkladı.

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Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Nasser Hastanesinde çalışan doktorlar, The Independent'a yaptıkları açıklamada, bölgede hızla yayılan bulaşıcı hastalıklara dikkati çekti.

Doktorlar, İsrail ordusunun Gazze'deki kara işgalini genişletmesiyle göç etmek zorunda kalan sivillerin yol açtığı aşırı kalabalık neticesinde bulaşıcı hastalıkların bölgede hızla yayıldığını belirtti.

Yenidoğanlar için gerekli aşıların eksikliğinin hastalıkların hastanelerde daha hızlı yayılmasına neden olduğunu vurgulayan doktorlar, ayrıca bulaşıcı hastalıkların yanı sıra İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Han Yunus'ta hayatını kaybedenler ve yaralananlarla da ilgilendiklerini aktardı.

Gönüllü doktor Asem Mohammed, aşırı kalabalığın bulaşıcı hastalıkların yayılması için uygun koşulları yarattığını ve tıbbi ekipman eksikliğinin ve temiz suya sınırlı erişimin, durumu daha da kötüleştirdiğini kaydetti.

Mohammed, hastanenin çevresinin "mantar enfeksiyonları, deri enfeksiyonları ve zatürre gibi bulaşıcı hastalıkların yanı sıra epidemiyolojik sorunlarla dolup taştığını" ifade etti.

Bir diğer gönüllü doktor Yousef Adnan ise temiz suya erişimin kısıtlı olması nedeniyle her gün ishal olan binlerce kişiyi tedavi ettiklerini kaydederek, "Şu anda hastanedeki durum felaket." değerlendirmesinde bulundu.

Gazze'de hastalıkların bulaşma oranları artıyor

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansından (UNRWA) Gazze'de hastalıkların bulaşma oranına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

UNRWA Sözcüsü Adnan Abu Hasna, 7 Ekim'den öncesine kıyasla Gazze'de bağırsak enfeksiyonlarının dört kat fazla bulaştığını, cilt hastalıklarının ise üç kat arttığını belirtti.

Hasna, hepatit hastalığının bulaşma hızında da önemli bir artış olduğunu bildirdi.

UNRWA, X üzerinden yaptığı bir paylaşımda, "Gazze nüfusu İsrail bombalamalarının yanı sıra hastalıklardan ölmeye başlayacak" ifadesine yer verdi.

"DSÖ Genel Direktörü "Hastalar, yerde acı içinde, çığlıklar atarak tedavi görüyor"

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze'deki duruma ilişkin dün X sosyal medya platformundan paylaşım yapmıştı.

Ghebreyesus, Gazze'de devam eden çatışma ve ağır bombardımana ilişkin haberlerin dehşet verici olduğunun altını çizerek "Dün ekibimiz Gazze'nin güneyindeki Nasser Hastanesini ziyaret etti. Hastanede kapasitesinin 3 katı üstünde, 1000 hastaya bakılıyor. Tesisin her köşesini dolduran sayısız insan barınak arıyor. Hastalar yerde acı içinde, çığlıklar atarak tedavi görüyor. Bu koşullar, sağlık hizmetlerinin sağlanması açısından hayal edilemeyecek kadar yetersiz" ifadelerini kullanmıştı.