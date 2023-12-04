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Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da: Gündem Gazze

Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da: Gündem Gazze

7 Ekim'den bu yana süren İsrail-Filistin savaşı için yoğun diplomasi trafiği yürüten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Katar ziyaretinde de ilk gündem maddesi Gazze olacak.

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İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne saldırıları şiddetlenerek devam ediyor. 7 gün süren ateşkesin ardından İsrail kaldığı yerden devam ederken kalıcı ateşkes için de çağrılar sürüyor.

Bu süreçte Türkiye, Gazze'ye insani yardımını bir an olsun kesmedi.

Erdoğan'dan yoğun diplomasi trafiği

Bölgeye yardımlar ulaştırılırken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da 7 Ekim'den bu yana bölgede barışı sağlamak, sivillerin can kaybını azaltmak için yüz yüze ve telefonla görüşmeler yaparak lider diplomasisini sürdürüyor.

Katar'a gitti

Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni haftadaki durağı belli oldu.

Erdoğan'ın ilk durağı bugün Katar oldu.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin davetine icabetle iki ülke arasında 4-5 Aralık'ta düzenlenecek toplantıya katılacak olan Erdoğan, "TRK" uçağı ile saat 13.00'te Katar'a hareket etti.

Görüşmenin ilk gündem maddesi Gazze...

Buradaki görüşmede, kalıcı ateşkes zemininin oluşması için de atılması gereken adımlar ele alınacak.

Öte yandan Türkiye-Katar ilişkilerinin tüm yönleriyle gözden geçirileceği Yüksek Stratejik Komite 9. Toplantısı'nda, iki ülke arasındaki iş birliğinin muhtelif alanlarda daha da derinleştirilmesi imkanları görüşülecek.

Ortak anlaşmaların imzalanmasının ardından Erdoğan, Al Sani tarafından onuruna verilecek resmi yemeğe katılacak.

Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Halid Bin Muhammed Al-Attiyah tarafından karşılandı.

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