Edirne'de musluktan çamur aktı Belediye Başkanı Gürkan'dan sabotaj iddiası

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, bulanık akan şebeke sularının daha sonra bazı bölgelerde kesilmesine ilişkin durumun, birkaç gün daha süreceğini belirtti.

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Gürkan, belediyenin su arıtma tesisinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 26 Kasım'dan bu yana Edirne'de içme suyunda renk değişimiyle başlayan ciddi bir sorun yaşadıklarını söyledi.

İçme suyunun alındığı barajda yer alan sisteme "üst seviyeden alınması gereken suyun dip seviyeden alınmasına neden olan bir zarar verildiği" kanısını yineleyen Gürkan, "Milyonda bir ihtimal bile değil. Sistemdeki boruların ikisinin aynı anda çıkması hiç mümkün değil. Evet vatandaş kızıyor, tepkili anlıyoruz. Hiç itirazımız yok. Ama burada gerçekten bir kasıt var. Bunun ne olduğunu da artık ortaya çıkarmak bizim değil, adli makamların görevi." dedi.

Gürkan, sistemin onarılmaya çalışıldığını, kentte "yüzde 10" olan su sıkıntısının birkaç gün daha süreceğini ifade etti.

Bir gazetecinin, güvenlik kameraları görüntülerinden tespit yapılıp yapılmadığını sorması üzerine Gürkan, "İnceleniyor. Görüntülerde de ilginç bir şey var. 18-24 Kasım arası yani 6 gün. Bizim 26'sında başladı çamurlaşma. 18'i ile 24'ü arası orada direkt devrilmesi olmuş diyorlar. Şimdilik denilenleri söylüyorum. Bir suçlama değil bu. 6 gün oraya elektrik verilememiş, o dönemde de kameralar çalışmıyor." diye konuştu.

Gürkan, geçen hafta şebeke suyunun bulanık akması sonrası yaptığı ilk açıklamada, içme suyunun sağlandığı sisteme zarar verilerek halkın sağlığıyla oynandığı iddiasıyla suç duyurusunda bulunduklarını, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldıklarını ve durumun sabotaj olduğu yönünde açıklamada bulunmuştu.