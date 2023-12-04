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AVM'de korkunç olay! Çığlık çığlığa yardım istediler

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
AVM'de korkunç olay! Çığlık çığlığa yardım istediler

Konya’nın Ereğli ilçesinde, bir alışveriş merkezinde 1,5 yaşındaki çocuğun yürüyen merdivene elinin sıkışması sonucu kopan 2 parmağı yaklaşık 9 saat süren ameliyatın ardından yerine dikildi.

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Olay, geçtiğimiz Cumartesi akşam saatlerinde Ereğli'deki bir AVM’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alışverişe geldiği ailesinin yanında bulunan 1,5 yaşındaki M.A.T., yürüyen merdivende düştü. Bu sırada çocuğun merdivenlere eli sıkıştı.

Ailesinin yardım çığlıklarıyla görevliler merdiveni durdururken, çocuğun 4 parmağı zarar gördü. Küçük çocuğun 2 parmağı koparak merdivene düşerken, 2 parmağı da kopma derecesine geldi.

Sağlık görevlilerinin gelmesiyle ilk müdahalesi yapılan küçük çocuk, ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Daha sonra 1.5 yaşındaki M.A.T., Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Meram Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Yapılan muayenesinin ardından 1.5 yaşındaki M.A.T.'nın yaklaşık 9 saatlik bir ameliyatın ardından kopan 2 parmağı yerine dikildi.

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