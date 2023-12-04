BIST 8.070
DOLAR 28,90
EURO 31,39
ALTIN 1.914,44
HABER /  GÜNCEL

Murat Ülker'e Japon gelin! Fatih Ülker, Ayako Takasu ile dünya evine girdi

Murat Ülker'e Japon gelin! Fatih Ülker, Ayako Takasu ile dünya evine girdi

Ülker ailesinin mutlu günü. Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Pladis Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker’in oğlu Fatih Ülker, Japon nişanlısı Ayako Takasu ile evlendi.

Abone ol

Ülker ailesine Japon gen geldi. Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve pladis Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker’in oğlu Fatih Ülker, Japon nişanlısı Ayako Takasu ile dün akşam düzenlenen sade bir törenle evlendiler.

Tarihi Sait Halim Paşa Yalısı’nda düzenlenen törene aile büyüklerinin yanı sıra siyaset, iş, sivil toplum ve sanat dünyasından da tanınmış isimler katıldı.

2000 yılında Murat ve Betül Ülker çiftinin ikiz bebeklerinden biri olarak dünyaya gelen Fatih Ülker, geçtiğimiz yıl You An Li ve Toshio Takasu çiftinin kızı Ayako Takasu ile nişanlanmıştı.

Murat Ülker’in büyük oğlu Yahya Ülker ise, 2018 yılında Rixos Otelleri’nin sahibi Fettah Tamince’nin kızı Hatice Tamince ile evlenmişti..

ÖNCEKİ HABERLER
AFAD Deprem İzleme Merkezi deprem takibine devam ediyor
AFAD Deprem İzleme Merkezi deprem takibine devam ediyor
180 günde neler yaptı neler! İşte Ali Yerlikaya'nın karnesi: Kartel, Sibergöz, Kafes, Çember, Kahramanlar...
180 günde neler yaptı neler! İşte Ali Yerlikaya'nın karnesi: Kartel, Sibergöz, Kafes, Çember, Kahramanlar...
Kızılhaç Gazze'deki sivillerin durumuna isyan etti: Kabul edilemez!
Kızılhaç Gazze'deki sivillerin durumuna isyan etti: Kabul edilemez!
Toprak Razgatlıoğlu, Portekiz'de yeni takımı BMW ile ilk teste çıktı!
Toprak Razgatlıoğlu, Portekiz'de yeni takımı BMW ile ilk teste çıktı!
ABD'li Senatör Graham Gazze'de sivillerin öldürülmesini savundu
ABD'li Senatör Graham Gazze'de sivillerin öldürülmesini savundu
Japon Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki deprem için uyarmıştı! 4 bölgeye işaret etti
Japon Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki deprem için uyarmıştı! 4 bölgeye işaret etti
Otomobil pert olana kadar cayır cayır yandı!
Otomobil pert olana kadar cayır cayır yandı!
Acemi şoför önce kamyonete sonra yardıma gelenlere çarptı: 2 yaralı!
Acemi şoför önce kamyonete sonra yardıma gelenlere çarptı: 2 yaralı!
İşlenmiş gıda tüketimi kanser riskini artırıyor!
İşlenmiş gıda tüketimi kanser riskini artırıyor!
Esra Erol’da programının konusu olan Ecrin bebekle ilgili ön otopsi raporu çıktı
Esra Erol’da programının konusu olan Ecrin bebekle ilgili ön otopsi raporu çıktı
Antalya Kitap Fuarı, 1 milyondan fazla kişiyi ağırladı!
Antalya Kitap Fuarı, 1 milyondan fazla kişiyi ağırladı!
Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz açığı azaldı!
Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz açığı azaldı!