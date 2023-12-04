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Otomobil pert olana kadar cayır cayır yandı!

Otomobil pert olana kadar cayır cayır yandı!

Erzincan'ın Tercan ilçesinde merkez Karşıyaka Mahallesinde gece saatlerinde bilinmeyen bir sebepten çıkan yangın, otomobili kullanılamaz hale getirdi.

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Tercan ilçe merkezi Karşıyaka Mahallesinde gece saatlerinde meydana gelen olayda, Orhan Özyürek'e ait 24 ABN 804 plakalı araçta bilinmeyen bir sebepten ötürü yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın aracın tamamını sardı. İddiaya göre itfaiyenin gecikmesi üzerine araç kullanılamaz hale geldi ve pert oldu. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Araç sahibi Orhan Özyürek, “Gece saat 01.30 sıralarında evimin önünde aracım yanmaya başladı nedenini bilmiyorum. İtfaiyeye haber verdim fakat 40 dakika sonra geldi. Evime sıçramasın diye dua ettik, fakat aracımı kurtaramadık. Bütün birikimim olan aracım kül oldu gitti” dedi.

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