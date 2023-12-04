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Hazine tahvil ihalesinde 14,6 milyar lira borçlandı!

Hazine tahvil ihalesinde 14,6 milyar lira borçlandı!

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği tahvil ihalesi ile 14 milyar 633,6 milyon lira borçlanmaya gitti.

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İhalede 2 yıl (665 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 6,3 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı yapıldı. İhalede basit faiz yüzde 37,07, bileşik faiz yüzde 40,51 oldu.

Nominal teklifin 50 milyar 32 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 10 milyar 185 milyon lira, net satış 7 milyar 283,6 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamudan gelen 350 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 12 milyar 787 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 7 milyar liralık satış yapıldı.

Hazine böylece 14 milyar 633,6 milyon lira borçlandı.

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