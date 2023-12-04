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Antalya Kitap Fuarı, 1 milyondan fazla kişiyi ağırladı!

Antalya Kitap Fuarı, 1 milyondan fazla kişiyi ağırladı!

Antalya Büyükşehir Belediyesince bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Antalya Kitap Fuarı'nı, 1 milyon 11 bin 176 kişi ziyaret etti.

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Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'nde 24 Kasım-3 Aralık'ta gerçekleştirilen fuar, 263 yazar ve 204 yayınevini, kitapseverlerle buluşturdu.

Ahmet Ümit, Yılmaz Özdil, Mustafa Balbay, Celal Şengör, Saygı Öztürk, İlker Başbuğ, Engin Alan, Feyza Altun, Fatih Tuncay, İrfan Değirmenci, Ayşe Kulin, Cihat Yaycı, Barış Terkoğlu, Barış Pehlivan, Murat Menteş, Müfit Can Saçıntı, İsmail Hakkı Aydın, Esra Karagülle, Murat Ağırel, Tuna Tüner gibi yazarların okuyucularıyla buluştuğu fuar, 1 milyon 11 bin 176 kişiyi ağırladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, fuara gösterilen ilgiden memnun olduğunu belirtti.

Fuarın her geçen yıl büyüme kaydettiğini vurgulayan Böcek, "13 yıl önce Konyaaltı'nda birkaç çadırla başlayıp bugünlere gelmek onur ve gurur verici. Aradan geçen 13 yıl içerisinde, fuarımız büyüyerek ülkemizin ve kentimizin en önemli kültürel etkinlikleri içerisinde ilk sıralarda yerini aldı." ifadelerini kullandı.

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