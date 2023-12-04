BIST 8.066
DOLAR 28,89
EURO 31,42
ALTIN 1.921,55
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Depremlerin ardından İstanbul'da 2 binada inceleme!

Depremlerin ardından İstanbul'da 2 binada inceleme!

Marmara Denizi'nde meydana gelen depremlerin ardından çatlak oluştuğuna ilişkin ihbarlar yapılan İstanbul'daki iki binada yapılan incelemeler sonuçlandı.

Abone ol

Gemlik Körfezi'nde 5,1 büyüklüğündeki deprem ile en büyüğü 4,5 olmak üzere oluşan 13 artçı sarsıntının sonrasında Esenler ile Küçükçekmece'de iki binada çatlak oluştuğuna dair Çevre Şehircilik İl Müdürlüğüne ihbar geldi.

İhbar üzerine Esenler Tuna Mahallesi 678. Sokak'taki binaya giden Esenler Belediyesi İmar Müdürlüğü söz konusu yapıda incelemelerde bulundu.

Ekipler, binanın taşıyıcı sistemleri, kiriş ve kolonlarında herhangi bir sorun olmadığını tespit etti.

Küçükçekmece İnönü Mahallesi Çağdaş Sokak'taki ikinci binada da ilçe belediyesinden gelen ekiplerce inceleme yapıldı.

Binanın taşıyıcı kiriş ve kolonlarında bir sorun olmadığı, depremler nedeniyle binada yer alan bir dairenin sadece alçıpanlarının düştüğü belirlendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri de binada incelemelerde bulundu.

ÖNCEKİ HABERLER
Avrupa liglerinden görünüm: Bayer Leverkusen'in galibiyet serisi sonlandı
Avrupa liglerinden görünüm: Bayer Leverkusen'in galibiyet serisi sonlandı
'Altın Çocuk' ödülünü kazanan Jude Bellingham bir sonraki favori adayını açıkladı
'Altın Çocuk' ödülünü kazanan Jude Bellingham bir sonraki favori adayını açıkladı
İzmir'de kumar oynayan 84 kişiye para cezası!
İzmir'de kumar oynayan 84 kişiye para cezası!
Kadınlara daha fazla çocuk sahibi olmaları çağrısı!
Kadınlara daha fazla çocuk sahibi olmaları çağrısı!
Trafik kazasında ağır yaralanan çocuk hastanede öldü!
Trafik kazasında ağır yaralanan çocuk hastanede öldü!
Kuzey Kore lideri Kim'den, kadınlara daha fazla çocuk sahibi olmaları çağrısı
Kuzey Kore lideri Kim'den, kadınlara daha fazla çocuk sahibi olmaları çağrısı
Türk kardiyologlar anjiyo yaptı, yabancı hekimler canlı izledi!
Türk kardiyologlar anjiyo yaptı, yabancı hekimler canlı izledi!
252 yeni metrobüs için tören düzenlendi
252 yeni metrobüs için tören düzenlendi
Kredi kartı kullananlar dikkat! O tarihte herkesten toplu kesinti yapılacak
Kredi kartı kullananlar dikkat! O tarihte herkesten toplu kesinti yapılacak
"7. Ulusal Kutup Bilimleri Sempozyumu ve 3. Kutup Şenliği" başladı
"7. Ulusal Kutup Bilimleri Sempozyumu ve 3. Kutup Şenliği" başladı
Kahramanmaraş'ta deprem oldu! AFAD son depremin şiddetini duyurdu
Kahramanmaraş'ta deprem oldu! AFAD son depremin şiddetini duyurdu
Bakan Ersoy'dan CHP Genel Başkanı Özel'e: "Emek hırsızlığı yapmasın"
Bakan Ersoy'dan CHP Genel Başkanı Özel'e: "Emek hırsızlığı yapmasın"