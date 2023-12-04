Depremlerin ardından İstanbul'da 2 binada inceleme!

Marmara Denizi'nde meydana gelen depremlerin ardından çatlak oluştuğuna ilişkin ihbarlar yapılan İstanbul'daki iki binada yapılan incelemeler sonuçlandı.

Abone ol

Gemlik Körfezi'nde 5,1 büyüklüğündeki deprem ile en büyüğü 4,5 olmak üzere oluşan 13 artçı sarsıntının sonrasında Esenler ile Küçükçekmece'de iki binada çatlak oluştuğuna dair Çevre Şehircilik İl Müdürlüğüne ihbar geldi.

İhbar üzerine Esenler Tuna Mahallesi 678. Sokak'taki binaya giden Esenler Belediyesi İmar Müdürlüğü söz konusu yapıda incelemelerde bulundu.

Ekipler, binanın taşıyıcı sistemleri, kiriş ve kolonlarında herhangi bir sorun olmadığını tespit etti.

Küçükçekmece İnönü Mahallesi Çağdaş Sokak'taki ikinci binada da ilçe belediyesinden gelen ekiplerce inceleme yapıldı.

Binanın taşıyıcı kiriş ve kolonlarında bir sorun olmadığı, depremler nedeniyle binada yer alan bir dairenin sadece alçıpanlarının düştüğü belirlendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri de binada incelemelerde bulundu.