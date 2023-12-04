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252 yeni metrobüs için tören düzenlendi

252 yeni metrobüs için tören düzenlendi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından kentin ulaşımı kapsamında 2 yıl içinde alınan ve kullanımda olan toplam 252 metrobüs için tören düzenlendi.

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Fatih'teki İETT Edirnekapı Garajı'nda düzenlenen törende konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yerli firmaların da ilgi göstermesiyle 132'si 280, 120'si 200 yolcu kapasiteli, "Akia" ve "Otokar" marka 252 araç satın aldıklarını söyledi.

Metrobüs hattında yepyeni otobüslerle yolculuk ve seyahat etme imkanının sağlandığını ifade eden İmamoğlu, "Bu, milletimizin bütçesinin başarısıdır." dedi.

Günde 250 bin kilometre yol yapılan metrobüs hattının büyük bölümünün asfalt sistemini, 21 yıl dayanıklı ve çevreci "beyaz yola" dönüştürdüklerine dikkati çeken İmamoğlu, bu sayede İstanbullulara metrobüs hattında konforlu yolculuk sağladıklarını vurguladı.

İETT’nin metrobüs ve diğer hatlarda elektrikli araçlara yönelimi sağlayacak araştırma ve geliştirme çalışmaları içinde olduğunu aktaran İmamoğlu, Tarihi Yarımada'yı da bu kapsamda ele aldıklarını sözlerine ekledi.

İBB Başkanı İmamoğlu, konuşmaların ardından yeni metrobüslerle fotoğraf çektirdikten sonra araçta kısa yolculuk da yaptı.

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