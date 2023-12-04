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Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur maçlarının hakemleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur maçlarının hakemleri belli oldu

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası'nın 4. turunda yapılacak maçların hakemleri belli oldu.

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Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, maçlarda görev alacak hakemler şunlar:

Yarın:

13.00 Ankara Keçiörengücü-Muş 1984 Muşspor: Berkay Erdemir

13.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Belediye Derincespor: Ömer Faruk Turtay

15.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Isparta 32 Spor: Adnan Deniz Kayatepe

17.00 Bitexen Antalyaspor-Kepezspor: Raşit Yorgancılar

19.00 Yılport Samsunspor-Tokat Belediye Plevnespor: Muhammet Ali Metoğlu

21.00 Corendon Alanyaspor-Kocaelispor: Ali Yılmaz

6 Aralık Çarşamba:

13.00 Teksüt Bandırmaspor-Somaspor: Semih Kurt

13.00 Kasımpaşa-Kırşehir Futbol SK: Mehmet Ali Özer

13.00 Bodrum FK-Menemen FK: Levent Buğra Vartemel

13.00 Erzurumspor FK-Anagold 24 Erzincanspor: Burak Demirkıran

14.00 Boluspor-Amed Sportif Faaliyetler: Oğuzhan Uğurlu

14.00 Ümraniyespor-Güneş Holding Çankayaspor: Doğu Yılmaz

14.00 Eyüpspor-Ankara Demirspor: Furkan Aksuoğlu

14.00 Gençlerbirliği-Bornova 1877 Sportif Yatırımlar: Lütfullah Aslan

14.00 Adanaspor-Esenler Erokspor: Erdem Demirtaş

14.00 Göztepe-1461 Trabzon FK: Emre Kaan Çalışkan

14.00 Altay-Tuna Tarım Kırklarelispor: Batuhan Kolak

14.00 Sakaryaspor-Ankaraspor: Ali Rıza Altunbakır

15.00 TÜMOSAN Konyaspor-Beyoğlu Yeni Çarşı: Yunus Dursun

17.00 Atakaş Hatayspor-Düzce Cam Düzcespor: Davut Dakul Çelik

19.00 Mondihome Kayserispor-Vefa Group Vanspor: Ayberk Demirbaş

21.00 Trabzonspor-Ahlatcı Çorum FK: Direnç Tonusluoğlu

7 Aralık Perşembe:

13.00 Manisa FK-GMG Kastamonuspor: Tolga Akbaba

13.00 EMS Yapı Sivasspor-Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor: Alpaslan Şen

15.00 Gaziantep FK-Etimesgut Belediyespor: Ozan Ergün

17.00 MKE Ankaragücü-İskenderunspor: Erdem Mertoğlu

19.00 Çaykur Rizespor-Bucaspor 1928: Mehmet Türkmen

21.00 RAMS Başakşehir-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor: Yasin Kol

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