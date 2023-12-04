Marmara depreminin ardından 13 artçı sarsıntı meydana geldi! Bakan Ali Yerlikaya: 2 kişi merdivenden düştü

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Marmara Denizi Gemlik Körfezi'ndeki 5,1 büyüklüğündeki depremin ardından en büyüğü 4,5 olmak üzere 13 artçı sarsıntı kaydedildiğini bildirdi.

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Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bu sabah saat 10.42'de Marmara Denizi Gemlik Körfezi-Bursa Mudanya bölgesinde 5,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini hatırlattı.

Depremin ardından en büyüğü 4,5 olmak üzere farklı büyüklüklerde 13 artçı deprem kaydedildiğini bildiren Yerlikaya, İstanbul, Bursa ve diğer civar illerde, AFAD, Jandarma, Emniyet, UMKE ve diğer görevlilerle yapılan saha taramalarıyla 112'ye gelen ihbarların değerlendirilmesi sonucu an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmadığını belirtti.

Esenler,Küçükçekmece, Bursa'da çatlaklar

Yerlikaya, İstanbul'da Esenler ve Küçükçekmece'de birer binada, Bursa Mudanya'da da bir binada çatlak olduğuna ilişkin ihbar alındığını, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği il müdürlüklerinden ekiplerin ilgili adreslere sevk edildiğini ifade etti.

2 kişi merdivenden düştü

Ali Yerlikaya, Mudanya'da deprem sırasında merdivenden düşen 2 kişinin sağlık durumlarında bir olumsuzluk bulunmadığını kaydetti.

Gelişmeleri yakından takip ettiklerini vurgulayan Yerlikaya, depremden etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini iletti.