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İsrail'den küstah tehdit! Türkiye'deki Hamas üyelerini de ortadan kaldıracağız

İsrail'den küstah tehdit! Türkiye'deki Hamas üyelerini de ortadan kaldıracağız

İSRAİL'in iç güvenlik servisi Shin Bet'in başındaki Ronen Bar, yıllar sürse bile yurtdışındaki Hamas üyelerini "ortadan kaldıracaklarını" söyledi. İsrail kamu yayıncısının yayınladığı ses kaydında Ronen Bar'ın, "Türkiye'deki Hamas üyelerini de" dediği duyuluyor.

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İsrail'den Türkiye ile ilgili küstah çıkış. İsrail'in iç güvenlik servisi Shin Bet'in başındaki Ronen Bar, yıllar sürse bile yurtdışındaki Hamas üyelerini "ortadan kaldıracaklarını" söyledi. İsrail kamu yayıncısı Kan'ın yayınladığı ses kaydında Bar'ın Lübnan, Türkiye ve Katar'daki Hamas üyelerinin peşine düşeceklerini söylediği duyuluyor. 

Türkiye'de, Lübnan'da , Katar'da... 

Kayıtta Bar, "Kabine bize bir hedef belirledi; sokak ağzıyla Hamas'ı ortadan kaldırmak. Bu bizim Münih'imiz. Bunu Gazze'de, Batı Şeria'da, Lübnan'da, Türkiye'de, Katar'da; her yerde yapacağız" ifadelerini kullanıyor. 

Skandal konuşma ne zaman yapıldı?

Kan'ın haberinde Bar'ın bu açıklamaları nerede ve ne zaman yaptığı bilgilerine yer verilmedi. Bar'ın "Bu bizim Münih'imiz" diyerek 1972 Münih Olimpiyatları'nda 11 İsrail Olimpiyat takımı mensubunun Filistinli Kara Eylül Örgütü tarafından öldürülmesine işaret ettiği düşünülüyor. 

Hamaslıları ülkenizde barındırabilirsiniz

İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen geçen günlerde, "Hamas-IŞİD terör örgütü, sonraki gün Gazze'de var olmayacak. İsrail'in güvenliği için ve bölgede yaşayanlar için daha iyi bir gelecek yaratmak üzere Gazze'yi Hamas'tan özgürleştireceğiz. Siz, bertaraf edilmeyen ve Gazze'den kaçan Hamas teröristlerini ülkenizde barındırabilirsiniz" demişti. 

Hamas bu tehdidi nasıl gördü?

Kan'ın aktardığına göre Hamas, bu açıklamayla İsrail'in üst düzey yetkililerinin "bahsettiği kardeş ülkelerin egemenliğini açık bir şekilde ihlal ettiğini ve bu ülkelerin güvenliğine yönelik tehdit oluşturduğunu" ifade etti.

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