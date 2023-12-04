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Kadınlar dünya taekwondosunun en iyisi Merve Dinçel Kavurat!

Kadınlar dünya taekwondosunun en iyisi Merve Dinçel Kavurat!

Milli sporcu Merve Dinçel Kavurat, Dünya Taekwondo Federasyonu tarafından 2023 yılının en iyi kadın sporcusu seçildi.

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Türkiye Taekwondo Federasyonunun açıklamasına göre, İngiltere'nin Manchester şehrinde düzenlenen Taekwondo Grand Prix Final müsabakalarının ardından 2023 yılının en iyilerinin ödüllendirildiği gala gecesi düzenlendi.

Gecede milli sporcu Merve Dinçel Kavurat, yılın kadın taekwondocusu seçildi.

Milli sporcu, mayıs ayında Azerbaycan'da düzenlenen Dünya Taekwondo Şampiyonası'nda altın madalya kazanırken aynı zamanda şampiyonanın en değerli kadın sporcusu (MVP) ödülünün sahibi olmuştu.

Merve, İngiltere'de dün sona eren organizasyonda da bronz madalya kazanmıştı.

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