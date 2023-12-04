Bursa depremi beklenen İstanbul depremini etkiler mi? Ünlü deprembilimciler farklı düşünüyor!

BURSA merkezli 5.1 şiddetindeki deprem beklenen Büyük İstanbul Depremi'ni tetikleyebilir mi? Deprem uzmanlarının bazıları Bursa depreminin Büyük Marmara depremini tetikleyeceğini söylemenin mümkün olmadığını söylerken, bazı isimler ise İstanbul depremini öne çekeceği şeklinde görüş bildirdi. Tüm uzmanlar, İstanbul depremi için zamanın iyice daraldığını açıkladı. İşte ünlü deprem uzmanlarının açıklamaları...

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Bursa merkezli 5.1 şiddetindeki deprem Marmara Bölgesi'ndeki birçok ilde şiddetli hissedildi. Vatandaşın aklına Marmara Denizi'ndeki depremin Büyük İstanbul Depremi'ni tetikleyip tetiklemeyeceği sorusu geldi. İşte Türkiye'nin tanınmış deprem uzmanlarının görüşleri. Prof. Dr. Naci Görür, "Arkadaşlar, Bursa, Mudanya Kumyaka’nın biraz açıklarında 5,1 deprem oldu. Bu deprem belli ki çok insanı telaşlandırmış." diyerek şu ifadeleri kullandı:

Şu an bir sıkıntı görmüyorum ama

"Deprem muhtemelen Zeytinbağı Fayının Gemlik Körfezi içindeki kısmında. Bu fay KAF’ın güney kolunun bir parçası. Güney kol yavaş hareket eden ama stres biriktiren bir fay zonu. 1999 depremlerinde tahmin ediyorum stres kaybına uğradı. Biz şimdi depremi kuzey kolda bekliyoruz. Şu an bir sıkıntı görmüyorum ama Gemlik’te önlem alınarak bu yerleşim alanı deprem dirençli hale getirilmelidir. Bu kentimizin yeri çok tehlikelidir ve doğrudan Gemlik fayının üzerindedir. Geçmiş olsun."

Şükrü Ersoy: Sadece öncü müdür diye...

Prof. Dr. Şükrü Ersoy, "5,1 büyüklüğündeki bir depremin daha büyük bir depremi tetiklemesi mümkün değil. Sadece öncü müdür sorusu olabilir. Ancak buna da büyük bir deprem yaşandıktan sonra bunu söyleme şansımız olabilir. Daha büyük bir deprem bekleniyor görüşü doğru değil." dedi.

Üşümezsoy: 6.5'i geçen deprem olabilir

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy meydana gelen depremle ilgili, "Yeni bir durum söz konusu değil. 99 depreminden sonra stres güneye doğru gidiyordu, o da kendini gösteriyor. Gemlik'ten gelen fayla birleşirse 6,5'u geçen deprem olabilir." ifadelerini kullandı.

Okan Tüysüz: Deprem beklemiyorum...

Prof. Dr. Okan Tüysüz, "Bu deprem bizim büyük deprem beklediğimiz fay kolu üzerinde bir deprem değil. O yüzden İstanbul için görünür bir tehlikeden söz etmek henüz mümkün değil. Gemlik körfezi içerisinde çok çeşitli faylar var. Bu faylardan birinin kırılmış olabileceğini düşünüyoruz. Burada büyük bir deprem olacağı beklentisinde değilim. Büyük depremler belli zaman aralıklarında gerçekleşirler. O yüzden yakın zamanda büyük bir deprem olacağı kanaatinde değilim." ifadelerini kullandı.

AFAD: Ne zaman olacağını sormayın!

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof.Dr. Orhan Tatar, "Marmara da çok sayıda aktif fay var birisi de Gemlik fayı, muhtemelen bu fayda oluştu. Kırılmayı bekleyen Marmara'da çok fay var. Bu fayın karakterini de öğrendiğimizde her şey daha net olarak ortaya çıkacak. Artçı sarsıntılar da olabilir. Kırılmayı bekleyen birçok akitf fay var. Ne zaman ne büyüklükte bir deprem olacağını sormanın bir mantığı yok artık" dedi.

Ali Koçyiğit: Büyük depremi öne çekti

ODTÜ öğretim üyesi Prof. Dr. Ali Koçyiğit, "4 adet deprem oldu değişik büyüklükte ve depremler hala sürüyor. Bu hat üzerindeki faylardan bir tanesi harekete geçti. İmralı adasına doğru az da olsa bir enerji aktarımı var şu anda. Zaten burada yaklaşık 500 yıldır bir enerji birikimi var. 99 depreminin ardından sonra da bir enerji birikimi oluştu. Sadece kuzeye değil aynı zaman Güney Marmara’ya da enerji aktarımı oldu burada oluşacak büyük depremi de öne çekti ama ne kadar öne çekti bilmiyoruz." ifadelerini kullandı.

Ahmet Ercan: İstanbul ile ilişkisi yok

Prof. Dr. Ahmet Ercan, "Deprem bilimci Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan deprem hakkında sosyal medyadan açıklama yaptı. Ercan, “10,42’ de Kuzey Anadolu Kırığının güney kolu, Akyazı, İznik, Gemlik üzerinden gelip, Mudanya-Kumyaka’da 5,4 km odak derinliğinden M5,1’lik deprem oluşturdu. Güney kolun İmralı yakında oluşturması beklenen deprem M6,4’dür. Bu deprem öncüdür. Ancak kuzey kolla, İstanbul ile ilişkisizdir” dedi.

'Böyle küçük depremler tetiklemez'

Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Dr. Ali Koçak, "Bu normalde beklediğimiz İstanbul depremi değil. O deprem fayı üzerinde oluşan bir deprem de değil. Ancak bu bir uyarıdır. İstanbul depremini böyle küçük depremler tetikleyemez. Aynı hat üzerinde de değil. Onun tetiklenebilmesi için Düzce, Gölcük yani Doğu’daki fay hattı üzerinde bir depremin oluşması gerekiyor. Bu deprem çok basit ve düşük ölçekli bir deprem dolayısıyla sallantıyla geçiştirdi." diye konuştu.