5.1'lik Marmara depremi öncesi telefonlara gelen mesaj gündem oldu: Herkes aktif etsin
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MARMARA'da deprem oldu. 5.1 şiddetinde olduğu açıklanan deprem İstanbul başta olmak üzere birçok ilde hissedildi. Bazı vatandaşlar, 5.1'lik depremden hemen önce telefonlarına gelen uyarı mesajını sosyal medyada paylaştı. "Android Deprem Uyarıları Sistemi" başlığıyla geçilen mesaj adeta depremi önceden haber verdi.
AFAD, merkez üssü Marmara Denizi Gemlik Körfezi olan 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
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Kandilli Rasathanesi'nin de 4.9 olarak duyurduğu deprem İstanbul dahil bir çok ilde de hissedildi.
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Deprem nedeniyle panik yaşayan vatandaşlar soluğu sokaklarda aldı.
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Depremden hemen önce telefonlara aynı anda gelen bir mesaj ise dikkat çekti.
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