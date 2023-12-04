Mesleğine dönen Canan Kaftancıoğlu'ndan ilk açıklama

CHP eski İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, eski mesleği olan doktorluğa geri dönmesinin ardından ilk kez açıklama yaptı. Kaftancıoğlu, yaptığı açıklamada "Bırakmadım, yasaklıyım şimdilik" dedi.

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Eski mesleği olan doktorluğa dönen Canan Kaftancıoğlu, kararının ardından ilk defa konuştu. Sosyal medyadan yaptığı açıklamada Kaftancıoğlu, “Yasaklarına rağmen de toplumcu, dönüştürücü siyaset nasıl yapılıyormuş görelim, bakalım zaman içinde” dedi.

Sosyal medyadan paylaşımda bulunan Kaftancıoğlu şunları yazdı:

“İyi haftalar… Saraydaki/ler sevinmesin çok. Bırakmadım yasaklıyım şimdilik:) Yasaklarına rağmen de toplumcu, dönüştürücü siyaset nasıl yapılıyormuş görelim, bakalım zaman içinde… Bu arada sosyal medyayı takip etmediğim için geriden geliyorum, laf etmeyin gençler:)”