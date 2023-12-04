Manchester City Tottenham düellosunda 6 gol! Hakemin kararı konuşuluyor

İngiltere Premier Lig'de 14. haftanın kapanış maçında Manchester City ile Tottenham, 3-3 berabere kaldı.Abone ol
Etihad Stadı'ndaki karşılaşmada ev sahibi Manchester City'nin golleri 9. dakikada Son Heung-Min (kendi kalesine), 31. dakikada Phil Foden ve 81. dakikada Jack Grealish'ten geldi.
Tottenham'ın gollerini 6. dakikada Son Heung-Min, 69. dakikada Giovani Lo Celso ve 90. dakikada Dejan Kulusevski kaydetti.
Ligde üst üste 3. beraberliğini yaşayan Manchester City, 30 puanla 3'üncü, Tottenham ise 27 puanla 5'inci sırada yer aldı. (Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır)
Hakeme büyük tepki
Karşılaşmanın 3-3 devam ettiği sırada maçın hakemi uzun yıllar unutulmayacak ve tartışılacak bir karara imza attı.
Hakem Simon Hooper, Manchester City'nin kontra atağa çıktığı sırada Erling Haaland'a faul yapılan pozisyonu önce avantaja bıraktı.
Haaland, avantaja bırakılan pozisyonun hemen ardından boştaki arkadaşı Jack Grealish'e uzun top attı ve kaleciyle karşı karşıya bıraktı.
Pozisyonun devamında Grealish karşı karşıya kalınca maçın hakemi Hooper, faul kararı vererek oyunu durdurdu.
Simon Hooper'ın verdiği karardan sonra adeta çılgına dönen Manchester City'li futbolcular, kararın hemen ardından hakemin etrafında küme oluşturdu.