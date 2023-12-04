Fırtına etkili oldu! Feribot seferlerinde iptaller: Duyuru yapıldı

Çanakkale'de etkili olması beklenen fırtına nedeniyle 4 Aralık Pazartesi (bugün) Gökçeada'ya yapılması planlanan feribot seferlerinin iptal edildiği duyuruldu.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yapmış olduğu uyarıların ardından Çanakkale’de şiddetli fırtına etkisini gösteriyor.

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ firması, Ege Denizi'nin kuzeyinde beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Duyuruya göre; Gökçeada hattında, Gökçeada'dan saat 13.00, 18.00, 22.00 seferleri, Kabatepe'den ise saat 09.00, 15.00, 20.00 seferleri yapılamayacak.

Gestaş’tan yapılan duyuru metninde "04.12.2023 Pazartesi (bugün) Kabatepe-Gökçeada hattında, gün içerisinde sadece Gökçeada'dan saat 07:00, Kabatepe'den saat 17:00 seferleri yapılacak olup, tarifemizde bulunan diğer tüm seferlerimiz olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.