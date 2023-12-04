A Milli Kadın Futbol Takımı'nın konuğu Gürcistan!

A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 2. Grup'taki 6. ve son maçında yarın Gürcistan'ı konuk edecek.

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Yeni Mersin Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 18.00'de başlayacak.

Grubunda oynadığı 5 maçı da gol yemeden kazanan A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi'ne yükselmeyi daha önce garantilemişti.

Ay-yıldızlı takım, grubundaki ilk 5 maçında Gürcistan'ı 3-0, Litvanya'yı 2-0 ve 4-0, Lüksemburg'u da 4-0 ve 1-0 mağlup etti.

A Milli Kadın Futbol Takımı grupta 15 puanla zirvede yer alırken, bir galibiyet, ikişer beraberlik ve mağlubiyeti olan Gürcistan ise 5 puanla ikinci sırada bulunuyor.