BIST 8.057
DOLAR 28,93
EURO 31,45
ALTIN 1.931,89
HABER /  SPOR

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın konuğu Gürcistan!

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın konuğu Gürcistan!

A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 2. Grup'taki 6. ve son maçında yarın Gürcistan'ı konuk edecek.

Abone ol

Yeni Mersin Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 18.00'de başlayacak.

Grubunda oynadığı 5 maçı da gol yemeden kazanan A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi'ne yükselmeyi daha önce garantilemişti.

Ay-yıldızlı takım, grubundaki ilk 5 maçında Gürcistan'ı 3-0, Litvanya'yı 2-0 ve 4-0, Lüksemburg'u da 4-0 ve 1-0 mağlup etti.

A Milli Kadın Futbol Takımı grupta 15 puanla zirvede yer alırken, bir galibiyet, ikişer beraberlik ve mağlubiyeti olan Gürcistan ise 5 puanla ikinci sırada bulunuyor.

ÖNCEKİ HABERLER
ABD'nin eski Büyükelçisi "Küba için casusluk" suçlamasıyla gözaltına alındı!
ABD'nin eski Büyükelçisi "Küba için casusluk" suçlamasıyla gözaltına alındı!
Anadolu Efes'in konuğu Ergin Ataman yönetimindeki Panathinaikos
Anadolu Efes'in konuğu Ergin Ataman yönetimindeki Panathinaikos
Fenomenler için bakanlık düğmeye bastı! Özel TİM kuruldu! 3 bin kişi tespit edildi
Fenomenler için bakanlık düğmeye bastı! Özel TİM kuruldu! 3 bin kişi tespit edildi
Reynmen, Altın Kelebek ödülünü çöpe attı! O anları paylaştı
Reynmen, Altın Kelebek ödülünü çöpe attı! O anları paylaştı
Gazze'deki çatışmalarda şimdiye dek kaç İsrail askeri öldürüldü?
Gazze'deki çatışmalarda şimdiye dek kaç İsrail askeri öldürüldü?
Sağlık Bakanlığı 419 Eski Hükümlü ve TMY statüsünde işçi alacak!
Sağlık Bakanlığı 419 Eski Hükümlü ve TMY statüsünde işçi alacak!
Maltepe'de tekel bayisine silahlı saldırı: 1 ağır yaralı
Maltepe'de tekel bayisine silahlı saldırı: 1 ağır yaralı
Yolcu otobüsünün çarptığı kadın öldü!
Yolcu otobüsünün çarptığı kadın öldü!
Bakan Yerlikaya duyurdu! 1'i kırmızı kategoride 2 terörist etkisiz hale getirildi: O anlar kamerada
Bakan Yerlikaya duyurdu! 1'i kırmızı kategoride 2 terörist etkisiz hale getirildi: O anlar kamerada
Sancaktepe makas attı refüje çarptı iki ayağını yanına koydular
Sancaktepe makas attı refüje çarptı iki ayağını yanına koydular
Özgür Demirtaş kabus senaryosu yazdı! O şirketler batacak, işsizlik artacak, para bulunamayacak
Özgür Demirtaş kabus senaryosu yazdı! O şirketler batacak, işsizlik artacak, para bulunamayacak
Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'na sınırlarını çizdi! İstanbul'a beraber bakarız, diğerlerine karışamaz
Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'na sınırlarını çizdi! İstanbul'a beraber bakarız, diğerlerine karışamaz