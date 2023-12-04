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Yolcu otobüsünün çarptığı kadın öldü!

Yolcu otobüsünün çarptığı kadın öldü!

Nevşehir'de yolun karşısına geçmek isteyen kadın, yolcu otobüsünün çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

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Nevşehir'den 50 ACR 443 plakalı otomobiliyle Avanos ilçesine gitmekte olan R.K, kendisini telefonla arayan arkadaşlarıyla buluşmak için aracını sağ şeride çekerek bekledi.

Başka bir araçla yolun diğer tarafına gelen arkadaşlarının yanına gitmek isteyen R.K'ye, koşarak karşı tarafa geçmek istediği sırada M.K'nin kullandığı 34 DJJ 219 plakalı yolcu otobüsü çarptı.

Haber verilmesinin ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen R.K'nin cenazesi Nevşehir Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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