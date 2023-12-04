İYİ Parti'de CHP ile işbirliği kavgası! Meral Akşener sadece dinledi! İşbirliği diyenler çoğunlukta

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP’nin yerel seçimlerde bölgesel iş birliği teklifini görüşeceği Genel İdare Kurulu (GİK) toplantısı öncesinde bazı kurmaylarla toplantı yaptı. Toplantıda Cihan Paçacı işbirliği yapılmasını savunurken, Koray Aydın ise karşı çıktı.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, genel başkan seçildikten sonra ilk kez ziyaret ettiği İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e 31 Mart seçimleri için seçim işbirliği önerisi götürmüştü. Akşener ise öneriyi GİK’in onayına sunacağını belirterek, “Biz, MHP’nin aksine, demokratik bir partiyiz. Geçmişte ‘masaya otur veya kalk’ diyen de GİK’ti. O yüzden GİK ne derse onu yapacağım” yanıtını vermişti.

İYİ Parti GİK saat 15:00'te toplanacak

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e “işbirliği” teklif etmesinin ardından gözler bugün saat 15.00’te toplanacak İYİ Parti Genel İdare Kurulu (GİK) toplantısında olacak. İYİ Parti kulislerinde, Akşener’in, “Tek başımıza seçimlere gireceğiz” şeklindeki kararını, GİK üyelerinin “sınırlı işbirliğine kapı açılması” yönündeki tercihi sonrasında “değiştirebileceği” konuşuluyor.

Koray Aydın işbirliğine karşı çıkıyor!

Akşener GİK toplantısı öncesi partisinin bazı kurmaylarıyla bir toplantı yaptı. İYİ Parti TBMM Grup Başkanı Koray Aydın, işbirliğinin partiye zarar verebileceğini dile getirdi. İşbirliği istemeyenlerin tamamı mevcut söylem ile işbirliği yapılmasının tutarsızlık oluşturacağı ve kamuoyunda bunun geri tepeceği yönünde görüş belirttiler.

Cihan Paçacı dahil çoğunluktalar...

Toplantıda Cihan Paçacı’nın ise CHP ile işbirliği yapılması gerektiği yönünde görüş belirttiği öğrenildi. Paçacı’nın muhalefetin ve İYİ Parti’nin genel durumunu da değerlendirerek bu sonuca vardığını açıkladığı öğrenildi. Toplantıda işbirliği isteyenlerin çoğunlukta olduğu belirtilirken Akşener’in yalnızca dinlemekle ve not almakla yetindiği dile getirildi.