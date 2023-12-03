İş insanı Osman Nuri Bakırcı’dan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı

Hayırsever iş insanı Osman Nuri Bakırcı, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü sebebiyle bir mesaj yayınladı.

Abone ol

Yaptığı yardımlar, projeler ve icraatlarıyla adından sıklıkla bahsettiren hayırsever iş insanı Osman Nuri Bakırcı, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Osman Nuri Bakırcı yayınladığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

Engellilik, yalnızca engellileri ve ailelerini değil, toplumun tüm kesimlerini yakından ilgilendiren, teşhisten iyileştirmeye, özel eğitimden rehabilitasyona, istihdamdan sosyal hizmetlere kadar genel bir anlayışla ele alınması gereken toplumsal bir konudur. Tüm dünya ülkelerinde olduğu gibi, ülkemizde de milyonlarca engelli insan bulunmaktadır.

Toplum içerisinde önemli bir nüfusu oluşturan engellilerin çalışma hayatı, eğitim, sağlık ve sosyal haklardan yeterince yararlanmaları devletimizin en önemli hedefidir. Bu nedenle devletimiz, engelli vatandaşlarımızın bakımı, sosyal çevreye uyumu, eğitimi, sağlık ve istihdamı gibi konularda çıkardığı yasaları uygulamaya koymuştur.

Bedensel engel, genellikle insanların kendi iradeleri dışında oluşan bir engellilik halidir. Toplumsal bir zarar oluşturmaz. Ancak insanların kendi iradeleri sonucu oluşan düşünce ve fikir engeli topluma her zaman zarar verici sonuçlar ortaya çıkarmaktadır. İnsanların engelli olmaları çeşitli faktörlere bağlı olarak meydana gelmesiyle birlikte, engellilerin normal bir hayat sürmelerinin ancak toplumsal duyarlılığın oluşturulmasıyla mümkün olabileceğini unutmamalıyız.

Bu vesileyle unutmamak gerekir ki; engelli duruma düşmek, hiçbir zaman hayatın sonu olarak değerlendirilmemeli; okumaya, öğrenmeye, sosyal hayata katılmaya bir engel olarak görülmemelidir.

03 Aralık Dünya Engelliler Gününde, engellilerimizin toplumsal hayata katılım ve başarmak yolunda gösterdikleri gayretlerden büyük mutluluk duyduğumu belirterek; herkesi engelli vatandaşlarımıza sahip çıkmaya davet ediyor, onlara sağlıklı, mutlu ve onurlu bir hayat diliyorum.