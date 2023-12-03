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Ordu'da düzenlenen festivalde 10 ton hamsi tüketildi!

Ordu'da düzenlenen festivalde 10 ton hamsi tüketildi!

Ordu'nun Perşembe ilçesinde düzenlenen festivalde katılımcılara 10 ton hamsi ikram edildi.

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Perşembe Belediyesi ev sahipliğinde, Büyükşehir Belediyesi ile Perşembe Kaymakamlığının desteğiyle 4. Hamsi Festivali gerçekleştirildi.

İlçe sahilindeki alanda gerçekleşen festivalde kurulan ızgaralarda pişirilen 10 ton hamsi, katılımcılara dağıtıldı.

Perşembe Belediye Başkanı Mustafa Sayim Tandoğan, gazetecilere, festivale katılımın fazla olduğunu belirterek, "Güzel bir günde, güzel bir festival yaptık. Günler öncesinden hazırlıklarına başladığımız festivale binlerce vatandaş katıldı. İkram ettiğimiz hamsilerimiz çok güzel." dedi.

İlk etapta 7 ton hamsi ikram ettiklerini, katılımın artması üzerine miktarı 10 tona çıkardıklarını aktaran Tandoğan, etkinliği gelecek yıllarda da sürdüreceklerini kaydetti.

Yöresel sanatçıların konser verdiği festivalde, katılımcılara pancar çorbası ile cevizli helva da ikram edildi.

Festivale, Ordu Valisi Muammer Erol, MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler de katıldı.

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