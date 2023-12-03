Kulu'da kan bağışı kampanyası

Konya'nın Kulu ilçesinde Kızılay Kan Alma Tırı 3 günde 200 ünite kan topladı.

Abone ol

Konya Kızılay Kan Merkezinden Kulu'ya giden seyyar kan alma tırında vatandaşlar tarafından 3 günde 200 ünite kan bağışında bulunuldu. Kulu Atatürk Anıtı önündeki kan alım tırında Dr. Seyit Ali Akmeşe başkanlığındaki ekip, tarafından 3 günlük programda 200 ünite kan toplandı. Yetkililer, kan verecek kişilerin kanlarının yenilenmesinin kendi sağlıkları açısından da faydalı olacağını ifade ederek, kan bağışının hayati önem taşıdığı belirtildi.