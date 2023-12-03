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Viyadükte kontrolden çıkan otomobil refüje çarptı

Viyadükte kontrolden çıkan otomobil refüje çarptı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde seyir halindeki otomobil, yolun kaygan olması sebebiyle virajda kontrolden çıkarak refüje çarptı.

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Kapaklı ilçesi Yıldızkent Viyadüğü’nde meydana geldi. Elif S. yönetimindeki otomobil, Çerkezköy istikametinde seyir halindeyken yolun kaygan olması sebebiyle virajda kontrolden çıktı. Orta refüje çarparak duran araçta büyük çaplı maddi hasar meydana gelirken, sürücü Elif S. kazayı ufak sıyrıklarla atlattı.
Kazaya karışan otomobil çekici yardımıyla kaldırılana kadar, köprü üzerindeki araç geçişi polis ekipleri tarafından trafiğe kapatıldı.
Aracın kaldırılmasının ardından trafik normal akışına dönerken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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